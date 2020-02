Coronavirus, l'annuncio del governatore Toti: "Scuole ancora chiuse in provincia di Savona"

Lunedì riaprono le scuole in Liguria ad esclusione della provincia di Savona (dove resteranno ancora in vigore le linee guida di questa settimana: attività didattiche e manifestazioni pubbliche sospese). Dopo l’anticipazione del nostro giornale di questa mattina (CLICCA QUI), arriva la conferma (ufficialità è attesa per domani) dalla Regione Liguria, dopo il velato annuncio del Governo che, nel pomeriggio si è incontrato in teleconferenza con i Presidenti delle Regioni.

Rimangono chiusi gli istituti scolastici di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna ma, almeno in Liguria si vede uno spiraglio di luce in fondo al tunnel, con la riapertura delle scuole almeno per quanto riguarda le province di Imperia, Genova e La Spezia.