Ieri è stato effettuato un tampone per uomo in ricovero fiduciario a Spotorno. Lo ha comunicato con un post su Facebook il sindaco Mattia Fiorini.

"Gli altri membri della famiglia stanno bene e non presentano sintomi - si legge sempre sul famoso social - Sono in ricovero fiduciario sin dal loro arrivo venerdì, sotto vigilanza Asl, per provenienza dalla zona rossa del lodigiano. Oggi pomeriggio avremo i risultati, mentre la famiglia rimane in ricovero fiduciario, come prevede la procedura".