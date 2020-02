Coronavirus, Toti: "Ospiti piemontesi di Alassio tornati a casa, entro oggi anche lombardi"

"In Regione siamo già al lavoro: tra poco in videoconferenza con il Premier Conte faremo il punto sul Coronavirus e vi aggiornerò in diretta qui sulla mia pagina Facebook. In Liguria la situazione al momento è sotto controllo: ieri gli ospiti piemontesi degli alberghi di Alassio sono tornati in Piemonte, oggi in accordo con Regione Lombardia prepareremo il rientro anche dei lombardi". Così il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sul suo profilo facebook. La videoconferenza con il premier Giuseppe Conte e i rappresentanti delle altre regioni è in corso.

"Intanto ieri quattro turisti astigiani positivi al Coronavirus ricoverati all'ospedale San Martino di Genova sono stati dimessi perché, viste le loro buone condizioni di salute, potranno proseguire l’isolamento nelle loro case per 14 giorni. Forza Liguria, torniamo alla normalità!" conclude Toti.