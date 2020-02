"Anticipo una notizia all'aggiornamento serale in quanto ci riguarda da vicino:

il tampone effettuato sull'uomo da Spotorno è risultato negativo. Quindi nessun caso di Coronavirus a Spotorno". Lo comunica su Facebook il primo cittadino Mattia Fiorini.

"Ora la famiglia proseguirà comunque fino alla fine il periodo di ricovero fiduciario con vigilanza Asl, ma in una situazione molto più serena. Per tutto il resto rimando a questa sera per il consueto aggiornamento" conclude il sindaco.