Turista deceduto pare per cause naturali a Laigueglia: faceva parte di una comitiva lombarda

E' mancata questa mattina, secondo le prime informazioni, pare per cause naturali, una persona anziana di origine lombarda in vacanza a Laigueglia.

La persona proveniva dalle 'zone rosse' dove sono presenti i focolai del Coronavirus. Per tale motivo, nonostante non avesse nessuna sintomatologia, le autorità sanitarie hanno disposto gli accertamenti del caso. Faceva parte di una comitiva in vacanza nel borgo ponentino.

"A nome dell'amministrazione comunale, esprimo le più sentite condoglianze ai familiari per la perdita avvenuta" commenta il sindaco di Laigueglia Roberto Sasso del Verme.