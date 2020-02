Savona, pipistrello ferito ad un’ala soccorso dall'Enpa (FOTO)

Un pipistrello con una grave ferita ad un’ala è stato soccorso a Savona dai volontari della Protezione Animali; è probabile che sia stato vittima dell’impatto notturno con un’auto in transito, mentre si cibava in volo di uno delle centinaia di insetti che elimina ogni giorno, ma c’è anche il timore che qualcuno, per paura del coronavirus ma in preda ad epidemia di ignoranza, lo abbia colpito.

L’Enpa ricorda infatti che i pipistrelli italiani sono popolazioni locali che non hanno alcun contatto con quelli asiatici; lo confermano le dichiarazioni e le indicazioni del Ministero della Salute e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per gli altri animali selvatici ed esotici presenti in Italia.

Il soggetto recuperato dovrà ora essere operato e curato, con impegno e spese non indifferenti che Enpa, associazione privata di volontariato e non governativa, sosterrà al posto della Regione Liguria, che ha invece l’obbligo giuridico di organizzare il soccorso della fauna selvatica; ma che non risponde alla richiesta urgente di “attivare al più presto, anche in previsione dell’intensa stagione primaverile ed estiva, un servizio pubblico di recupero e cura degli animali selvatici feriti o malati”; ed invece si limita a fornire all’Enpa un contributo insufficiente che, per il 2019, ha coperto meno del 28% delle spese sostenute.