Comitato per il NO al "taglio" dei parlamentari del Ponente Savonese: "Operazione demagogica e rischiosa"

"La rappresentanza democratica ed il rapporto tra politica e cittadini è ormai da decenni in forte crisi. Le leggi elettorali maggioritarie, la logica del voto utile, le restrittive soglie di sbarramento, l’impossibilità di esprimere preferenze e di scegliere secondo le proprie convinzioni in un ambito costruttivamente pluralista sono alcune delle deformazioni che, secondo noi, hanno minato l’assetto democratico ricostruito dai padri costituenti e frutto del sacrificio di tanti resistenti ed antifascisti" commenta Marco Parisi, referente territoriale del comitato per il NO al "taglio" dei parlamentari del Ponente Savonese.

"Nell’attuale contesto (ed in questo “combinato disposto”) l’operazione di riduzione del numero dei parlamentari è un operazione demagogica e rischiosa da diversi punti di vista che consentirebbe un risparmio risibile e discutibile; ogni anno l’equivalente del costo di un cappuccino per ogni elettore (circa 1, 5 euro). Se, per esempio, si fosse ridotto, magari di un terzo o della metà, il compenso di tutti i parlamentari (mantenendone il numero) o se si fosse comperato un F35 in meno si sarebbero ottenuti risparmi di gran lunga maggiori e si sarebbero dati segnali positivi a chi crede ai valori espressi nella nostra Carta Costituzionale: per esempio la sovranità popolare (art. 1), l’uguaglianza (art. 2) o la “non bellicosità” (art. 11)".

"Con queste motivazioni il 28 febbraio si è costituito a Ceriale il “Comitato per il NO nel referendum sulle modifiche alla Costituzione sulla riduzione del numero dei parlamentari del Ponente Savonese”. Invitiamo tutti ad interessarsi, a sostenere le nostre ragioni ed a votare NO al referendum nazionale che dovrebbe tenersi il 29 marzo prossimo venturo - conclude - Informiamo che essendo un referendum confermativo, secondo le vigenti normative, non c’è quorum e quindi, comunque, ogni voto sarà valido. Non sarà tempo perso impegnarsi".