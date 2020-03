Coronavirus, la Provincia di Savona è area attenzionata: scuole chiuse tutta la settimana (VIDEO)

"Poco fa, il presidente del Consiglio dei Ministri ha emesso il suo decreto che prevede alcune cose". Cosi il governatore ligure Giovanni Toti ha iniziato la conferenza stampa dalla Sala della Trasparenza per fare il punto sull'emergenza Coronavirus.

"La provincia di Savona è stata inserita nelle aree attenzionate, ovvero, misure equiparate alle regione di Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Sostanzialmente resteranno in vigore le normative adottate questa settimana. L'ordinanza aggiuntiva che firmerò a breve prevede altre cose" aggiunge il presidente Toti

Nel savonese le scuole resteranno chiuse tutta la settimana. Nelle altre province (Genova, La Spezia e Imperia) invece, i plessi riapriranno mercoledì ove saranno rispettate alcune norme nazionali di igiene pubblica.

Sempre in provincia di Savona, resteranno sospese anche le attività didattiche, manifestazioni sportive e non. Chiusi i teatri e l'università (salvo attività considerate dagli accademici pregiudizievoli).

La partita in programma domani sera, lunedì 2 marzo, tra Sampdoria e Verona, sarà disputata a porte chiuse. "Le autorità locali ritengono che ci siano le condizioni per giocare, ma a porte chiuse. La Lega Serie A potrà decidere di adeguarsi o adottare misure più restrittive" commenta il presidente Toti.

Per quanto riguarda i contagi. La situazione resta stabile e sotto controllo. Al momento sono 21 i positivi sul territorio ligure. (Due nuovi casi positivi a Laigueglia tra cui un medico di base). Dei 21 positivi, 12 sono ricoverati presso gli ospedali liguri. Un terzo, proveniente in aereo da Singapore, è risultato negativo.

"Il DPCM firmato dal presidente del Consiglio, individua una procedura chiara per la sorveglianza attiva che non si discosta da quella messa in atto dalla nostra regione" ha commentato l'assessore alla Sanità Sonia Viale - Inoltre riporta una modifica importante per quanto riguarda i certificati medici per il rientro a scuola". Sara necessario solamente in caso di malattie infettive.

Intanto alle ore 18 circa, sono partiti i pullman della Croce Rossa organizzati dalla Protezione civile regionale che riporteranno nei loro domicili le persone ancora presenti negli hotel di Alassio e Laigueglia.

Le 35 persone di Alassio, tutti della provincia di Lodi prevalentemente di Castiglione D’Adda (zona rossa) hanno fatto rientro nelle loro case per proseguire l’isolamento. Tra loro anche una signora che verrà accompagnata con ambulanza e personale del 118 in quanto risultata positiva al tampone ma senza sintomi di rilievo, tanto che proseguirà l’isolamento nella sua abitazione.

Pronti al rientro anche gli ospiti della struttura di Laigueglia, dove sono 3 le persone residenti nel comune in zona rossa di Maleo, provincia d Lodi, mentre gli altri 30 sono prevalentemente della provincia di Cremona e alcuni del Bergamasco. Altre due persone che si trovavano nell’hotel di Laigueglia sono invece state ricoverate per accertamenti in seguito al manifestarsi di sintomi.

Il decreto del Governo che verrà applicato su tutta la regione chiederà a tutti una serie di regole di pulizia personale e l’utilizzo delle mascherine per chi ha sintomi da virus.