Coronavirus nel savonese: 18 contagiati, 111 i soggetti in sorveglianza attiva

Emergenza Coronavirus in Liguria. Questo il quadro della situazione illustrato dalla task force di Alisa.

Soggetti in sorveglianza attiva in Liguria:

Asl 1: 14;

Asl 2: 111;

Asl 3: 63;

Asl 4: 45;

Asl 5: 139.

Contagiati attualmente in territorio in ligure:

Asl 4: 1;

Asl 1: 1;

Asl 5: 1;

Asl 2: 18.

Contagiati ricoverati con bollettino medico:

Asl 1: 1 buone condizioni salute;

Asl 2: 1 buone condizioni salute;

Asl 3: 7, di cui 5 in buone condizioni, 1 condizioni discrete, 1 in terapia intensiva (in lieve miglioramento);

Asl 5: 1 buone condizioni.

Leggenda

Asl 1 ospedale Imperia