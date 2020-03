Taglio parlamentari, per il Coronavirus rischia di saltare il referendum?

Rischia di saltare il referendum sul taglio del parlamentari previsto per domenica 29 marzo a causa dell'emergenza Coronavirus? È prematuro dirlo a un mese di distanza e il Governo non ha ancora affrontato il tema, però è un'ipotesi che sta prendendo sempre più piede.

I contagi continuano a salire e non è detto che a fine mese il picco possa diminuire. Da lì la preoccupazione soprattutto perchè diventerebbe un problema organizzare nelle scuole i seggi, con controlli in quella domenica di fine marzo e una sanificazione successiva che necessiterebbero di un intervento più che puntuale.

Il Movimento 5 Stelle promotori e fautori del referendum che si concentra sul taglio dei parlamentari da 945 a 600, con deputati che venderebbero da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200, hanno sicuramente un interesse particolare nel far sì che non venga rinviato. Ma al momento la situazione è in divenire.

Se si svolgesse la prossima domenica non ci sarebbero dubbi. Persone in coda ai seggi, in fila uno vicino all'altro, i documenti passati allo scrutatore e le matite copiative consegnate a tutti i cittadini. Tutti comportamenti che creerebbero delle polemiche in questo momento di emergenza.