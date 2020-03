Coronavirus: conclusi i trasferimenti dagli alberghi di Alassio e Laigueglia. Toti: "In sole 72 ore accompagnate a casa oltre 200 persone"

"Questa sera sono partiti gli ultimi turisti che si trovavano nell’hotel Garden di Laigueglia. Grazie allo straordinario lavoro della Croce Rossa e della Protezione Civile in sole 72 ore siamo riusciti ad accompagnare a casa oltre 200 persone, che si trovavano in isolamento ad Alassio e Laigueglia". Così il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti, ha annunciato attraverso i suoi profili social la conclusione delle operazioni di trasferimento delle persone che si trovavano ancora in isolamento negli alberghi di Laigueglia e Alassio all'interno dei quali sono stati individuati casi di Coronavirus.