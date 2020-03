Coldiretti ci svela i segreti della "salamoia perfetta" per la Taggiasca

Dalla raccolta al vasetto passando per tutti gli aspetti agronomici e fisiologici della cultivar Taggiasca: è partito oggi in provincia di Imperia il corso di Olive in Salamoia, organizzato da Coldiretti Imperia con docenti di alto livello specializzati in materia, e indirizzato agli imprenditori olivicoli per la tutela e valorizzazione del prodotto principe della provincia, l’oliva taggiasca.

È quanto afferma Coldiretti Imperia nell’annunciare il corso che dà il via alla programmazione dei prossimi appuntamenti messi a calendario dall’Organizzazione dedicati ad ogni aspetto aziendale, dall’Agrimarketing all’inglese, dai corsi dedicati alle norme da seguire per una corretta etichettatura a quelli per l’uso dei fitosanitari, fino a quelli incentrati sulla trasmissione di tecniche tradizionali ma sempre attuali come, ad esempio, l’arte dei muretti a secco.

“La conoscenza nel settore primario – affermano il Presidente provinciale Gianluca Boeri e il Direttore Provinciale Domenico Pautasso - è fondamentale per lo sviluppo delle potenzialità di ogni singola impresa e, di conseguenza, per il futuro della nostra agricoltura. È per questo che abbiamo deciso di portare avanti un programma di formazione che permetta di essere sempre aggiornati sulle novità normative ed in regola con i corsi obbligatori previsti per le diverse tipologie di aziende, ma anche per affrontare tematiche utili per supportare la crescita e diversificazione aziendale. La cultura dell’oliva è, poi, per la nostra provincia un inestimabile patrimonio, oltreché uno dei settori cardini della nostra economia, che si sviluppa specialmente attorno ad una cultivar in particolare la taggiasca, oliva per la quale come Coldiretti stiamo portando avanti la battaglia per vederle riconosciuto il marchio della DOP, in modo da poterla difendere, valorizzare e legare indissolubilmente al suo territorio d'origine. È anche per questo che abbiamo scelto di iniziare proprio con un corso dedicato all’oliva e alle aziende che la producono, in un’ottica di crescita collettiva e di acquisizione di competenze per salvaguardare il settore”.

Potranno partecipare ai corsi organizzati da Coldiretti Imperia, in programma nella seconda metà del 2020, titolari o soci di aziende agricole, coadiuvanti e dipendenti.

Per maggiori informazioni visita il sito www.imperia.coldiretti.it o invia una mail a imperia@coldiretti.it.