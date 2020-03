Cairo, emergenza Coronavirus: cinema chiuso, sospesi gli incontri di Nutrimente

"Il Decreto Presidente Consiglio 01/03/2020 in merito all'emergenza Coronavirus, ha prolungato fino a domenica prossima compresa la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico". Cosi commenta in una nota il comune di Cairo Montenotte.

"Sono conseguentemente rinviati i seguenti appuntamenti, inizialmente previsti per questa settimana: gli eventi della rassegna Nutrimente (corso di acquarello a cura di Bruno Barbero; corso di fotografia a cura di Ass.ne Zeroiso; lezione sulle farine a cura di Fausto Marino; lezione di storia locale a cura di L. Chiarlone); la presentazione del libro del soprano Daniela Tessore a cura di A. Ottonelli e G. Balzano; la presentazione del progetto "Famiglie al centro" a cura del Distretto Sociale (previsto in teatro)".