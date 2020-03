Fallimento Mondomarine, Ferraro (Fiom Cgil Savona): “Hanno massacrato un cantiere per fini personali”

"Questa mattina gli uomini della Guardia di Finanza di Savona hanno dato esecuzione, nell’ambito dell’indagine sul fallimento dell’ex cantiere Mondomarine di Savona, a quattro ordinanze di custodia cautelare nei confronti di tre ex dirigenti dell’azienda per il reato di bancarotta fraudolenta e per reati fiscali". Si apre così la nota firmata da Lorenzo Ferraro, segretario della Fiom Cgil Savona, diffusa dopo gli arresti di tre ex dirigenti dell’azienda Mondomarine di Savona per il reato di bancarotta fraudolenta e per reati fiscali.

"Hanno massacrato un cantiere, con oltre 100 anni di storia e circa 200 lavoratori tra diretti ed indiretti nel momento in cui, a fine 2017, è emersa in tutta la sua gravità il modus operandi utilizzato dall’allora management, e lo hanno fatto solo per fini personali - continua Ferraro - E il conto lo pagano sempre i lavoratori".

"Dall’indagine è emerso infatti chiaramente come ci siano delle pesanti responsabilità da parte del management in questa crisi industriale. Come sempre abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare per trovare soluzioni a fronte di una pesante crisi aziendale. Ma vogliamo sottolineare come i cantieri ex Mondomarine, oggi temporaneamente gestiti dalla Palumbo Super Yacht, erano e sono una eccellenza nel settore della cantieristica, e che i lavoratori incolpevoli hanno pagato purtroppo un conto pesantissimo" prosegue il segretario sindacale nella sua nota.

"La Palumbo ha già potuto verificare quanto siano importanti le competenze dei lavoratori del cantiere navale di Savona - ha infine concluso Ferraro - Ora aspettiamo che ci sia finalmente l’aggiudicazione definitiva della concessione, dal momento che Palumbo opera in vigore di una concessione provvisoria già prorogata, per poi iniziare un percorso di rilancio e di vera stabilità per quel cantiere, che permetta di avere prospettive produttive ed occupazionali certe".