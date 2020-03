Misure di sicurezza per il Coronavirus: incontro tra il sindaco di Noli e le Categorie

Annuncia il sindaco di Noli Lucio Fossati: "Al fine di ottemperare alle disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione al contagio da Coronavirus abbiamo contattato e coinvolto alcune categorie direttamente interessate e coinvolte in precisi articoli della normativa stessa; in questo caso tutti gli operatori del commercio e del turismo".

Spiega nel dettaglio il Primo cittadino nolese: "La gestione e l’attuazione delle indicazioni del Consiglio dei Ministri non sono certamente così scontate anzi ...tutt’altro!

Comprendiamo e condividiamo il disagio e le difficoltà che l'attuazione di queste regole può portare con sé e proprio per questo l’amministrazione e gli uffici comunali sono a completa disposizione per qualsivoglia chiarimento e/o contributo/sostegno sia normativo che logistico e concreto.