Pace fatta tra Alassio e Barbara D'Urso? Una troupe di "Pomeriggio 5" ospite del Comune (FOTO e VIDEO)

Un incontro rapido, tempi televisivi stringatissimi e tutto rigorosamente a porte chiuse, senza l'accesso di estranei in Comune.

Così, in poche battute, si è esaurito il collegamento di Pomeriggio 5, talk-show contenitore condotto da Barbara D'Urso, con il Comune di Alassio. Dopodiché la troupe è ripartita a bordo di un veicolo monovolume multispazio compatto bianco, parcheggiato davanti all'ingresso del palazzo comunale.

L'obiettivo era quello di dare diritto di replica alla Città del Muretto dopo che alcuni ospiti del programma di Canale 5 si erano lasciati andare a dichiarazioni considerate lesive dell'immagine della città.

Il sindaco Marco Melgrati aveva reso noto stamane agli organi di stampa di avere inoltrato una lettera a Silvio Berlusconi (suo referente politico, ma anche fondatore dell'emittente privata) chiedendo spiegazioni per quanto accaduto (leggi QUI).

Come spiega il vicesindaco Angelo Galtieri in questa videointervista, purtroppo il collegamento non ha previsto la presenza della persona che aveva rilasciato tali affermazioni. Ma Galtieri considera comunque questo gesto da parte di Canale 5 come "un primo incontro". Ed è il caso di sperare che la prossima diretta di Pomeriggio 5 avvenga in una giornata di sole, così da mostrare ai telespettatori anche le bellezze cittadine.

Su alcune pagine social si era sparsa la voce tra gli alassini di inscenare un vero e proprio sit-in di protesta davanti al Comune, per far sentire a Barbara D'Urso e a tutto il suo staff il vibrante malcontento dei cittadini, feriti da quanto detto di Alassio in Tv. Ma, sicuramente complice il maltempo di oggi, la manifestazione è andata deserta.