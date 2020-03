Reati minorili, l'Istituto "Patetta" di Cairo ha aderito a "Re.Lig.” Rete Liguria": un progetto per il reinserimento sociale

Usare il cinema per educare alla legalità. Anche quest'anno l'Istituto di Istruzione Superiore “Federico Patetta” di Cairo Montenotte ha preso parte al Progetto “Re.Lig.” Rete Liguria. Il progetto, ideato per descrivere le problematiche di prevenzione e di reinserimento sociale relative ai minori coinvolti in procedimenti penali e realizzato con la partecipazione di molti soggetti istituzionali e con la collaborazione del Tribunale di Savona, ha coinvolto le classi terminali dei corsi Amministrazione Finanza e Territorio e Sistema Informativi Aziendali dell'istituto cairese in un interessante percorso nel mondo della giustizia minorile e del recupero sociale dei giovani “a rischio”.