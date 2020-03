Sicurezza partecipata: al via a Villanova d'Albenga il "Controllo del vicinato"

La Giunta Comunale di Villanova d’Albenga ha dato il via libera alla sottoscrizione del Protocollo di intesa fra Comune e Prefettura di Savona per l’attivazione dei “Gruppi di controllo di vicinato”. Un’azione che coinvolge direttamente i cittadini finalizzata alla prevenzione, alla repressione dei reati e delle situazioni che generano insicurezza collettiva : i volontari aderenti s’impegnano a osservare il territorio e a informare le Forze dell’ordine secondo precise modalità. Le aree di azione possono essere quelle di residenza o ove si svolge la propria attività lavorativa.

L’iter è appena iniziato, ma sono già due le zone di Villanova d’Albenga che hanno espresso la volontà di partecipare e che hanno consegnato gli elenchi dei volontari al Comandante della Polizia Locale, Vincenzo Pellitteri, responsabile del programma. Si tratta di due gruppi: di uno fanno parte i residenti della zona di Coasco e il centro abitato referenti alla Strada Statale 453, mentre l’altro fa riferimento ai nuclei residenziali di via delle Ciappelle e via delle Violette: circa una cinquantina di persone, guidate da due coordinatori, Gianpaolo Usanna, militare dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza e Stefano Primoceri,sottoufficiale della Guardia Costiera. Altre zone potranno naturalmente formare ulteriori gruppi di osservazione e comunicare gli elenchi in Comune.