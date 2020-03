Ancora disagi alla circolazione autostradale: sulla A6 viabilità aperta solo in direzione Torino (FOTO e VIDEO)

Ancora circolazione in un solo senso di marcia sulla A6 Savona-Torino. Attorno alle 15.30 odierne, la società Autostrada dei Fiori SpA, responsabile del tronco di A6 in questione, aveva annunciato attraverso le proprie piattaforme social l'attivazione del "Protocollo Viabilità" per far fronte alle condizioni meteorologiche.

Questo Protocollo d'emergenza contemplerebbe l'utilizzo di una corsia per entrambi i sensi di marcia.

Ricordiamo infatti (leggi QUI) che alle 12:30 il tratto dal casello di Altare fino al bivio con la A10 a Savona era stato chiuso per maltempo. Ad aggravare ulteriormente la situazione, attorno alle 14, un camion rimasto bloccato di traverso tra Ceva e Montezemolo in direzione Savona.

Tuttavia, nonostante l'annuncio delle 15:30, il nuovo viadotto Madonna del Monte, da poco inaugurato, risultava riaperto nella sola direzione di marcia verso Torino, senza però né avere attivato una corsia verso Savona, né avere riaperto l'altro senso di marcia.