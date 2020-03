Incidente stradale a Finale Ligure: auto perde il controllo e carambola contro il guardrail

Incidente stradale sulla via Aurelia a Finale Ligure (zona Caprazoppa), l'episodio si è verificato intorno alle ore 16.30.

Secondo quanto riferito, un'automobile ha sbattuto contro il guardrail dopo aver perso il controllo, probabilmente a causa dell'asfalto reso viscido dalla pioggia caduta nella giornata odierna.

Sul posto sono intervenuti i militi dell'emergenza sanitaria e la polizia locale. A bordo del mezzo viaggiavano due persone che, fortunatamente, non hanno riportato gravi conseguenze e pertanto non hanno dovuto ricorrere al trasporto in ospedale.