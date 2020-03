Maltempo, al via l'allerta gialla per piogge diffuse e temporali. Alle 12 scatterà anche in Val Bormida per neve

E’ scattata alle 8 l’allerta gialla per piogge diffuse e temporali emanata per tutta la regione da Arpal e che terminerà a mezzanotte. Alle 12 la zona D entrerà anche in allerta gialla, sempre fino a mezzanotte, per neve.

Le prime precipitazioni si sono affacciate inizialmente agli estremi della regione (imperiese, savonese occidentale e spezzino) interessando successivamente anche la zona centrale e sono, per ora, di intensità debole. La cumulata oraria massima, 7.6, a Statale di Né (Genova) mentre, da inizio evento, le cumulate maggiori arrivano dall’entroterra imperiese: Passo Ghimbegna 10.6 millimetri, Airole e Triora 10.2.

I venti sono ovunque meridionali moderati o forti, settentrionali solo sull’imperiese (alle 8 raffica a 102.6 km/h a Casoni di Suvero, nello spezzino) mentre il mare è agitato.

Nella notte poche le temperature sottozero: da segnalare -2.1 a Poggio Fearza (Imperia), -1.8 a Ferrania (Cairo Montenotte, Savona), -0.9 a Pratomollo (Borzonasca, Genova), 3.0 a Casoni di Suvero (Zignago, La Spezia).

Queste le minime registrate nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 9.3, Savona Istituto Nautico 6.3, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 7.8, La Spezia 12.3.