Prorogato al 30 aprile il bando per l'accesso al credito agevolato per le micro e piccole imprese commerciali dei comparti food e no food

"Su proposta dell’assessore regionale allo Sviluppo Economico Andrea Benveduti, l'Amministrazione Toti ha prorogato al 30 aprile 2020 il bando per l'accesso al credito agevolato per le micro e piccole imprese commerciali dei comparti food e no food". A comunicarlo è l'assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Savona, la Dott.ssa Maria Zunato.