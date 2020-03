Coronavirus, il sindaco di Laigueglia: "Grazie alla Regione e al presidio dell’ASL siamo riusciti ad arginare l’emergenza"

"Dopo i casi di contagio da Coronavirus di questi giorni, che abbiamo affrontato al meglio, grazie al supporto e sostegno della Regione e del Presidio ASL, limitando al massimo il fenomeno, ora continuiamo ad operare dando la massima divulgazione alle norme di profilassi basilare indicate nelle circolari regionali" commenta il sindaco di Laigueglia Roberto Sasso del Verme.

"Abbiamo dato la massima diffusione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 alle associazioni che svolgono, a vario titolo, attività sul territorio, curando la distribuzione capillare di manifesti informativi che riassumono le principali norme di comportamento, semplici e dettate comunque dal buon senso. Ad oggi posso affermare che la situazione di emergenza presso l’albergo dove si sono riscontrati i contagi è rientrata, ed i turisti in esso presenti rincasati, mentre le persone contagiate prontamente ricoverate".

"Certamente manteniamo un livello di massima attenzione e monitoriamo il territorio, senza però allarmismi di alcun tipo. Vorrei ricordare ad ogni buon conto i numeri da contattare in caso di bisogno, che sono il 112 o 1500, evitando di recarsi al Pronto Soccorso - conclude - Seguendo dunque le norme del protocollo ed il buon senso, torneremo alla normalità al più presto. La salute di tutti è la priorità di quanti si stanno adoperando e mi sento di dire oggi è ampiamente tutelata dalle Istituzioni preposte e dai volontari. Laigueglia, paese a vocazione turistica, Uno dei più belli e visitati d’Italia, continuerà ad esserlo. Un grande grazie ai turisti ed ai Laiguegliesi per collaborazione dimostrata in questi giorni".