Coronavirus, Toti: "Il Pd attacca tutti, anche il proprio Governo a Roma"

"Mentre tutti cerchiamo di collaborare per far fronte all’emergenza del Coronavirus, chi è che si distingue come al solito per meschinità, ignoranza e sciatteria? Ma è ovvio: il Pd ligure! In una serie di post privi di senso attacca senza rendersene neppure conto tutti, anche il proprio Governo a Roma, che sta concordando con noi ogni passaggio delle nostre ordinanze" ha commentano ieri sera su Facebook il governatore ligure Giovanni Toti.

"Anche noi avremmo molto da dire su come è stata gestita questa emergenza. Ma verrà il tempo delle analisi e anche delle responsabilità. Non adesso: chi, come il Partito Democratico, invece di aiutare specula su questa situazione, non solo non merita di definirsi partito, ma ha anche dirigenti che dimostrano di essere pessimi cittadini italiani. Tutto questo per qualche voto? Vergogna! Certo che nessuno in questa regione li prenderà sul serio: abbiamo già provato il loro Governo, i loro professori, i loro funzionari di partito".

"Che paura se ci fossero loro a decidere con tanta irresponsabilità e incapacità la nostra sorte! Buona notte Liguria, domani si ricomincia a lavorare, per vincere anche questa emergenza" conclude Toti.