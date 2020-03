Coronavirus a Finale, comincia l'isolamento per l'hotel Corallo

In attesa del testo integrale dell'ordinanza sindacale, le forze dell'ordine sono intervenute per comunicare agli ospiti ed ai dipendenti presenti nella struttura le misure del caso. In questi minuti invece gli uomini della locale sezione della Protezione Civile stanno allestendo il gazebo all'esterno dell'hotel per permettere le operazioni di vestizione e svestizione degli uomini dell'Asl che effettueranno i controlli all'interno della struttura.

"Appena ricevuta la notizia ufficiale dalla Regione ho contattato il comando di Polizia municipale per predisporre l'ordinanza ed i carabinieri per il presidio" afferma il sindaco Frascherelli.

"Restiamo in contatto con la Protezione Civile, già operativa sul posto, per organizzare il rientro presso le proprie residenze degli ospiti dell'hotel che avverrà in coordinamento con la Croce Rossa. Il personale invece rimarrà in isolamento nella struttura" ha poi concluso il primo cittadino finalese.