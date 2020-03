Coronavirus, Tripodoro (Fipe Savona): "Tutti i bar, ristoranti, pub sono in grado di accogliere la clientela in sicurezza"

"Abbiamo appreso ieri, domenica 1 marzo, dell’avvenuta firma da parte del Primo Ministro Conte del decreto che detta misure urgenti per la limitazione del contagio dal virus Covid-19 c-d 'Coronavirus" che ha ricompreso anche la Provincia di Savona fra le aree che meritano particolare attenzione rispetto a questo contagio". Così Pasquale Tripodoro, presidente Fipe della Provincia di Savona.

"Con particolare riferimento alla nostra provincia di Savona - prosegue Tripodoro - pur comprendendo e rispettando le ragione che hanno ispirato il provvedimento, riteniamo che si sarebbe potuto fare meglio nel rispetto degli imprenditori che, oltre ad essere cittadini, sono anche soggetti che ricevano conseguenze dirette e gravi da provvedimenti di questo genere".

"Da parte nostra la categoria - continua il presidente Fipe della Provincia di Savona - si dovrà uniformare a quanto previsto dal decreto e si può già ora affermare che le misure di prevenzione già adottate possono salvaguardare la salute pubblica ed il diffondersi del contagio. I pubblici esercizi, proprio per la loro funzione, sono già soggetti ad una serie di misure di carattere igienico sanitario e gli operatori sono preparati ed in grado di offrire il miglior servizio possibile. Quindi tutti i bar, ristoranti, pub sono in grado di accogliere la clientela in sicurezza".

"Auspichiamo che sia la Regione Liguria, sia lo Stato italiano, mettano a disposizione del settore una serie di misure per sopperire ai notevoli danni economici che questa situazione sta creando. Misure si sostegno all’occupazione, riduzione delle imposte sia di carattere nazionale, sia di carattere comunale e tutto ciò che sarà necessario per mantenere in vita le aziende di questo comparto che rappresentano un settore di grande importanza economica per la provincia di Savona e per la Regione Liguria ed assicurano migliaia di posti di lavoro diretti ed indiretti" conclude infine Pasquale Tripodoro.