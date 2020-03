Coronavirus, la Regione comunica un caso anche a Finale Ligure: in isolamento un albergo con 39 ospiti e 12 dipendenti (VIDEO)

Un caso di Coronavirus anche a Finale Ligure. Lo ha annunciato il governatore ligure Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa tenutasi in Regione Liguria.

Secondo quanto riferito, veranno avviate le procedure di isolamento di un albergo nel quale al momento sono presenti 39 ospiti (tutti lombardi ma non provenienti dalle zone ‘rosse’) e 12 dipendenti.

“L’espansione del virus sta avvenendo in modo contenuto - ha poi dichiarato Toti in merito alla riapertura delle scuole al di fuori del savonese - rimandiamo a domani eventuali decisioni sulla nostra ordinanza alla luce del quadro epidemiologico regionale, in base alle notizie che avremo e alla capacità di porre in essere gli atteggiamenti per la sicurezza dei pubblici uffici. Lo faremo con tutti i criteri di prudenza. Decideremo domani entro la metà della giornata, chiediamo scusa alle famiglie per il disagio”.

Intanto sul territorio regionale salgono i casi conclamati, ora sono 25, 14 dei quali ospedalizzati. Sono invece 6 i tamponi in attesa di risposta. Tutti i nuovi casi provengono dalla zona del savonese dove appunto si aggiunge il caso positivo dell'hotel di Finale Ligure nel quale si stanno attivando tutti i presidi già visti in questi giorni ad Alassio. Sul territorio regionale sono scesi a 431 i casi di sorveglianza attiva.

La conferenza stampa di Regione Liguria