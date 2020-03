Scuole, il presidente Toti mette in guardia sul possibile prolungamento di chiusura al di fuori del savonese: "Dobbiamo capire l'evoluzione della situazione"

“La provincia di Savona è stata messa, in accordo con il Governo, con le zone più colpite del paese per casi ‘importati’ dalla Lombardia per la presenza di turisti che sono arrivati da quelle zone. Ma non dimentichiamo che Imperia è vicino e, proprio per questo, oggi abbiamo chiuso le scuole oggi e domani in tutta la Regione, per chiedere ai Provveditorati agli Studi ed agli enti sul territorio di conoscere gli spostamenti tra i comuni a ridosso delle province confinanti, in modo da mappare la situazione degli spostamenti, prima di prendere una decisione che arriverà domani”. Sono le parole di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria che, a poche ore dal classico ‘punto’, che si svolge tra poco, mette in guardia sulla possibilità di riaprire o meno le scuole nella nostra provincia da mercoledì.