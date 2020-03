Albenga, il sindaco Tomatis: "Dalla prossima settimana sarà ripristinato il doppio senso di marcia sul Ponte Viveri"

Stanno per terminare le operazioni di posizionamento delle impalcature necessarie ad eseguire il secondo lotto di lavori sul Ponte Viveri e, dalla prossima settimana, la circolazione sarà ripristinata a doppio senso di marcia.

“Dalla prossima settimana sarà ripristinato il doppio senso di marcia sul Ponte Viveri così come era già stato previsto in accordo con la ditta che sta eseguendo i lavori" commenta in una nota il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis.

"La chiusura di un senso di marcia era necessario per il tempo necessario al posizionamento delle impalcature e per i lavori di fasciatura del ponteggio stesso che dovrebbe terminare entro la prossima settimana - conclude il primo cittadino - Successivamente, verificata la sicurezza dell’area cantiere sia per i lavoratori che per i cittadini, ripristineremo il doppio senso di marcia”.