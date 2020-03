Albenga: l’Amministrazione Tomatis va incontro ai commercianti danneggiati dall’emergenza Coronavirus

L’Amministrazione Tomatis decide di andare incontro ai commercianti che, a seguito dell’emergenza Coronavirus, hanno subito un calo di vendite nelle loro attività e proroga il pagamento delle tasse di competenza comunale.

Dopo aver ascoltato le esigenze rappresentate dal Presidente del CIV Bruno Robello De Filippis e dei rappresentanti di categoria, l’Amministrazione guidata dal Sindaco Riccardo Tomatis si è consultata con gli uffici competenti decidendo di prorogare le scadenze relative al pagamento annuale dell’ imposta comunale sulla pubblicità (decisione presa in accordo con Ica – concessionaria dell’imposta) e del Cosap (Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche), che avrebbero, ad oggi, scadenza il 31marzo.

Afferma l’Assessore al bilancio Silvia Pelosi: “In questo momento particolarmente gravoso per le attività commerciali abbiamo pensato di prorogare al 31 maggio la scadenza dell’imposta comunale sulla pubblicità e del Cosap. Questa decisione è particolarmente importante per dare un segnale di vicinanza ai commercianti che sono l’anima dell’economia della nostra città”.

L’Assessore al Commercio Mauro Vannucci sottolinea: “Vogliamo dare un forte segnale di vicinanza ai commercianti, non solo del Centro Storico, ma di tutta Albenga. In questo momento di difficoltà abbiamo deciso di spostare le scadenze che sono di nostra competenza per dare un po’ di respiro a chi ha attività che in questo periodo stanno vivendo un momento di difficoltà determinato dal Coronavirus”.