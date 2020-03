Coronavirus, nuova metodologia di studio a distanza adottato dall’Istituto comprensivo delle Albisole

Cosa significa fare scuola in periodo di Coronavirus? Come si possono gestire le allerte meteo, le prolungate assenze da scuola, e l’impossibilità di ritrovarsi nelle classi? Ogni Regione, ogni Comune, ogni Famiglia, risponde a modo suo, e anche la Scuola, chiamata a fare la propria parte, sta muovendo i propri passi.

Abbiamo sentito la Dirigente dell’Istituto Comprensivo delle Albisole, la dott.ssa Malagamba, le abbiamo chiesto di questi giorni frenetici, delle modalità di lezione messe in atto in questa situazione, delle possibilità che una scuola pubblica del nostro territorio offre ai propri alunni; e quello che ci ha raccontato è la storia di una scuola vitale, una scuola che vive con estremo disagio la propria sosta forzata e che sta mettendo in atto piccoli grandi esempi di innovazione, registri on line, compiti e materiali condivisi; una storia fatta di docenti che credono nella loro scuola, che seguono seminari, che studiano e si aggiornano per offrire ai loro alunni, non solo in questa particolare situazione, nuovi modelli di didattica, nuovi spazi per l’apprendimento, diversi tempi del fare scuola.

“La nostra scuola Secondaria - ci racconta il prof. Parodi, responsabile del progetto classi 2.0 - investe da anni enormi risorse per portare avanti ben 6 classi (il corso A di Albisola Superiore e il corso A di Albissola Marina) in cui gli alunni sono dotati di Ipad; classi in cui ogni alunno è dotato di un proprio dispositivo con cui lavorare, creare, condividere; classi in cui si investe sulla competenza digitale dei ragazzi in un mondo sempre più digitale”.

“È da questa esperienza – spiega la Prof. Spirito, docente di una classe 2.0 di Albisola Superiore - che stiamo attingendo molto di ciò che oggi siamo in grado di offrire ai nostri alunni; poterli raggiungere via mail, poter fare una videoconferenza con tutti gli alunni di una classe collegati in diretta, realizzare una video lezione su un capitolo di storia, condividerla con i nostri alunni pubblicandola su Youtube e condividendo il link sul registro elettronico; poter chiedere ai ragazzi di mandare un’audio della loro interrogazione di geografia o uno schema della loro traccia per l’esame…".

“Le possibilità di portare avanti una didattica a distanza – conclude con soddisfazione la Dirigente Malagamba - sono davvero moltissime; gli sforzi economici e didattici fatti dalla nostra scuola in questi anni sono stati grandi, ma i risultati ci sono e stanno uscendo dalla sola sperimentazione di alcune specifiche classi per allargarsi progressivamente all’intero Istituto. Speriamo che situazioni di questo tipo non si ripetano mai più, ma da ogni cosa – di questo con il mio staff siamo convinti - si può cogliere stimolo per giocare la propria partita di comunità educante".

"L'istruzione è un diritto, ma anche un dovere e l'iniziativa portata avanti con impegno dalla Dirigente dell’Istituto comprensivo delle Albisole Rosalba Malagamba con la fattiva collaborazione del Vice Preside Alberto Parodi e della vulcanica professoressa Danila Spirito ne è la dimostrazione. Non solo esprime la volontà di superare un momento così difficile come quello legato al Coronavirus, ma anche di creare una rete virtuale tra alunni, docenti e famiglie. In questo modo l’importante ruolo che la scuola ricopre nella vita di ognuno di noi non viene a meno di fronte alle emergenze. Come assessori all'Istruzione abbracciamo e sosteniamo questo virtuoso progetto e siamo onorate di poter rappresentare un sistema scolastico così efficiente e all’avanguardia" commentano gli assessori Simona Poggi e Nicoletta Negro.