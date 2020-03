Al via i lavori di riqualificazione energetica dell’edificio comunale attuale sede della Pro Loco in frazione Strada. Lo comunica in una nota il sindaco di Roccavignale Amedeo Fracchia.

L’intervento è stato possibile grazie ad un contributo di 50 mila euro elargito dallo Stato.

Il restyling si concentrerà sul rifacimento tetto, gli infissi e cappotto esterno dell’edificio.