Savona, l'emergenza Coronavirus blocca il Circo Millennium: debutto rinviato al 13 marzo

Il covid-19 più comunemente chiamato e conosciuto come Coronavirus non solo blocca scuole, cinema, discoteche e teatri, ma anche gli spettacoli viaggianti, come il Circo Millennium.

Giunto in città nei primi giorni della settimana e con spettacoli in programma in piazza del Popolo dal 6 al 23 marzo, è costretto a rinviare il debutto al 13 marzo. Infatti il Dpcm (decreto del presidente del Consiglio) per Savona e tutta la provincia ha deciso di prorogare quelle che sono le "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" le quali prevedono anche: sospensione, sino all'8 marzo 2020, di tutte le manifestazioni organizzate, di carattere non ordinario, nonchè degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, discoteche, cerimonie religiose.

Il Circo Millennium era pronto ad aprire le porte ai savonesi nella serata di venerdì 6 marzo alle ore 21 ma si vede costretto a spostare il debutto a venerdì 13 sempre alla stessa ora.

Dalla direzione del circo fanno sapere: "Questa proroga del Dpcm ci provoca un grave danno economico, che sommato a quello di Fossano dove anche li abbiamo dovuto sospendere gli spettacoli, raggiunge cifre ingenti, il mondo dello spettacolo viaggiante soprattutto quello del circo già da tempo è “coccolato” da una grave crisi economica e questa situazione proprio non ci voleva".

Il Circo Millennium che giunge a Savona per la prima volta a distanza di 5 anni dall’ultimo circo giunto in città, resterà comunque in Piazza del Popolo e darà il via ai propri spettacoli da venerdì 13 marzo alle ore 21, chi avesse già acquistato i biglietti in prevendita può tranquillamente usarli in tutti gli altri giorni a partire appunto dal 13 marzo.

La direzione del circo commenta: "Alle associazioni animaliste che tanto si sono adoperate a pubblicare articoli stampa invitando a boicottare il circo, vediamo quanti di loro si presenteranno alle porte del circo per sostenere i nostri animali in questa settimana di fermo lavorativo, dietro le tastiere sono tutti bravi, ma nei momenti di crisi, vicino ai nostri animali ci siamo sempre e comunque noi".