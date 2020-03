Studenti a casa ma alcuni docenti e amministrativi a lavoro nelle scuole del savonese. Lugaro (Flc Cgil): "Cattiva informazione che ha creato confusione"

Gli studenti a casa ancora per una settimana ma alcuni docenti e gli amministrativi invece sono al lavoro. L’attività didattica nel savonese è sospesa a causa dell'emergenza Coronavirus ma non è stato chiarito nel dettaglio il ruolo dei collaboratori scolastici e del personale tecnico amministrativo.

“Già dalla settimana scorsa si è creata molta confusione a riguardo, praticamente la stessa che riscontriamo in caso di chiusure per le allerte meteo. Gli uffici di segreteria sono aperti e per loro è stato richiesto di ridurre l’afflusso delle persone e i collaboratori scolastici che sono in servizio possono effettuare le pulizie tramite sanificazione, ma non una disinfestazione” spiega Mario Lugaro, segretario provinciale Flc Cgil.