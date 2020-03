Albisola: per evitare il controllo minaccia i Carabinieri con un coltello. Poi gli trovano la droga addosso

Dovrà rispondere di detenzione sostanza stupefacente per fini di spaccio il marocchino di 30 anni, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Albisola.

Nel primo pomeriggio di oggi, durante un controllo in una soffitta di uno stabile sito in Via dei Pescetto, segnalata per un frequente “via vai” di giovani, i carabinieri sono riusciti a fermare O.A. 30enne, marocchino.

Il soggetto, nel tentativo di dileguarsi, estraeva un coltello e con alcuni fendenti cercava di trovare la via di fuga, ma veniva immediatamente disarmato e bloccato dai militari. Perquisito, veniva trovato in possesso di 5 dosi di cocaina già preconfezionate e pronte a essere cedute. Per lui scattavano le manette per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’arrestato, dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Savona, risponderà dei reati commessi domani mattina, con rito “per direttissima”, davanti al Giudice.

I controlli nelle aree sensibili della città proseguiranno anche nei prossimi giorni.