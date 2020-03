Savona: in via Cesare Battisti cede una tubatura e "frana" una parte di strada (FOTO e VIDEO)

Disagi alla viabilità in via Cesare Battisti, un'arteria centralissima di Savona, all'incrocio con via Nazario Sauro. Il cedimento di una tubazione di acqua nel sottosuolo ha causato un vero e proprio allagamento.

LA DIRETTA

La pressione idrica ha inoltre causato delle crepe in alcuni punti della sede stradale. Sul posto sono sopraggiunti gli agenti di polizia stradale per il monitoraggio del problema e il controllo del traffico, mentre una squadra della centrale dei Vigili del fuoco di Savona sta cercando di arginare il danno.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia locale ed è presente il sindaco Ilaria Caprioglio per esaminare la situazione.

"Si tratta di un guasto molto grande su una condotta dell'acqua potabile: difficile fare una stima sui tempi di sistemazione", commenta l'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi.