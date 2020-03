Tensione al poliambulatorio Cairo Salute: strattoni e spinte a un'impiegata e a una volontaria della Protezione Civile

Momenti di tensione questa mattina presso il poliambulatorio di Cairo Salute, situato in Corso Berio. Il tutto generato, almeno cosi pare, dal nuovo percorso di accesso messo in campo dal centro di medicina cairese per fronteggiare l'emergenza legata al Coronavirus. Questo avrebbe creato ressa all'ingresso della struttura.

Nella confusione, un'impiegata è stata strattonata. Mentre una volontaria della Protezione civile che controllava l'accesso in base al numero, sarebbe stata spintonata.

"Dalla giornata di ieri abbiamo messo in campo un nuovo protocollo (LEGGI QUI) -spiega il direttore Amatore Morando - Non voglio essere allarmista, ma la gente non capisce il rischio. I nostri ambulatori ospitano solitamente un alto numero di pazienti. Se ci fosse un caso sospetto di Coronavirus, quante persone potrebbe contagiare? Il nostro obiettivo è continuare a dare un servizio efficiente, evitando di mettere in pericolo la salute sia del personale, sia della popolazione".

"Dopo quanto accaduto questa mattina, ho sentito il comandante della compagnia carabinieri di Cairo Montenotte, maggiore Daniele Quattrocchi e il sindaco Paolo Lambertini, che mi hanno garantito il passaggio di una pattuglia ogni tanto (sia dell'Arma, sia della polizia locale ndr) durante il giorno. Questo per monitorare la situazione" aggiunge il dottor Morando.

Intanto, oggi pomeriggio entrerà in funzione un nuovo provvedimento. La presenza all'ingresso del sapone alcolico igienizzante per le mani. "Oltre all'aspetto sanitario, si tratta di una disposizione che avrà anche una valenza di carattere educativo e comportamentale" conclude il dottor Morando.