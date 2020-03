Oggi pomeriggio la cantante e dj Georgia Mos presenta il suo nuovo singolo su Radio Onda Ligure 101. Si tratta della cover di "If You Had My Love", successo di Jennifer Lopez del 1999, che la cantante ha riletto in una nuova versione "house", destinata al pubblico dei club e delle radio.

Georgia Mos, nome d’arte di Giorgia Moschini, è una DJ italiana nata a Sanremo, che si è fatta conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione alla terza edizione di Top DJ, il talent trasmesso da Italia 1 nel 2016.

Premiata come "Best New Comer Djane 2017" Giorgia è stata inserita nella Top 100 Djanes of the World alla posizione numero #59 (terza italiana).

L'intervista andrà in onda alle 15.10 circa e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app della radio sul Google Play Store o sull'Apple Store.