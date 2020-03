Slitta a maggio la rassegna Riviereccellenza di Ortovero

In relazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione Liguria in tema di salute pubblica, si è deciso di posticipare la rassegna Riviereccellenza: vini, stelle, emozioni prevista per il 27-28 febbraio e il 5-6 marzo all’Enoteca Regionale di Liguria a Ortovero.

Le quattro cene stellate verranno riproposte il 7-8 e il 14- . Sarà reso noto al più presto il programma completo delle serate.



Per informazioni: www.viteinriviera.it