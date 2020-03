Successo per la scrittrice albenganese Cristina Rava i "Martedì Letterari" del Casinò di Sanremo

Buon pubblico oggi pomeriggio ai 'Martedì letterari' del Casinò di Sanremo per la presenza della scrittrice di Albenga Cristina Rava, una delle voci più acute del noir femminile, che ha presentato il suo ultimo libro 'Di punto in bianco', atteso ritorno di due detective che fanno scintille. Una commedia nera che mischia squisito cinismo e humor impeccabile.

Spiega l’autrice: "Scrivo e invento storie realistiche. Non ci sono sviluppi particolarmente macchinosi, laboriosi. C’è una certa semplicità, un riferimento al concetto di 'banalità del male' di Hannah Arendt. Ovviamente c’è il mistero, l’aspettativa, ma non punto sugli effetti speciali. Non c’è efferatezza, insomma, piuttosto mi soffermo sull’aspetto psicologico dell’assassino, andando a scavare nell’intimo delle persone e raccontare il travaglio di sensazioni, di emozioni e di sentimenti. Parlo del disagio mentale, con valenza di tipo patologico, di quel processo psicologico che porta una persona a decidere di uccidere, invece di trovare soluzioni meno tragiche e metto il lettore nella condizione di porsi un quesito: il male va solo perseguito o va anche curato?”.

Cristina Rava (1958) è nata e vive ad Albenga, sulla Riviera di Ponente, dove sono ambientati i suoi libri. Dopo aver iniziato gli studi in medicina ha fatto tutt’altro, lavorando nel settore dell’abbigliamento e poi in campagna, ma sempre con la scrittura come efficace salvagente per galleggiare nella vita. Già autrice di due raccolte di racconti e di una memoria storica, tutte legate al territorio ligure, dal 2007 ha intrapreso la via del noir. “Cristina Rava è tra gli autori di noir italiani più apprezzati - la Repubblica”.

