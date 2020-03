Alassio, Caviglia (Lega): "Territorio in difficoltà, stop allo sciacallaggio mediatico"

Dichiara Antonio Caviglia, Commissario della sezione Lega - Salvini di Alassio: "Ieri ero arrabbiato con la D’Urso per il pessimo trattamento riservato ad Alassio e alla sua comunità, furente per le bugie che sono uscite dalla sua trasmissione sul conto della nostra città, senza che sia stata data la possibilità di replica al vicesindaco Galtieri. Non ce lo meritiamo. Credo e spero però che questo verrà presto superato e messo alle spalle, anche se rimane una ferita mediatica non indifferente.





Rispetto il lavoro di tutti. Però è bene che anche gli operatori dell’informazione - nel rispetto del sacrosanto diritto di cronaca - si rendano conto che tutto questo clamore mediatico, spesso ingigantito, enfatizzato ed esagerato, sta mettendo in ginocchio tutte le attività della zona, e non solo quelle di Alassio.