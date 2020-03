Funivie. Anche Cgil, Cisl e Uil in videoconferenza dinanzi all'8a Commissione del Senato

"Abbiamo chiesto unitariamente con forza di velocizzare l'iter per garantire sostegno al reddito per i lavoratori, il finanziamento per il ripristino e la messa in sicurezza dell'infrastruttura e la nomina di un Commissario Pubblico che gestisca questo complicato percorso - ha spiegato il segretario savonese della Cgil Andrea Pasa - Il Presidente della Commissione si è impegnato a portare in aula Senato il provvedimento per Funivie entro martedì della prossima settimana. Dopodiché l'iter prevede il passaggio alla Camera: è necessario fare presto, entro il mese di marzo così come da impegno preso direttamente dal Ministro Paola De Micheli nell'incontro pubblico del 21 marzo scorso".