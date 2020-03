Il sindaco di Savona Caprioglio fa un passo indietro: "Non sarò candidata alle prossime regionali"

"In questi ultimi mesi è apparso più volte il mio nome come possibile candidata alle prossime elezioni regionali. Sono stati mesi difficili dedicati a fronteggiare allerte meteo, fragilità del territorio, criticità delle infrastrutture, crisi economica, emergenza Covid - 19; mesi di intenso lavoro che mi hanno convinta di come la decisione presa, e comunicata a gennaio ai vertici liguri di Forza Italia, fosse corretta" commenta in una nota il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

"Desidero, quindi, ringraziare pubblicamente Forza Italia per avermi offerto la candidatura a capolista alle elezioni Regionali. Offerta che, tuttavia, avevo rifiutato in quanto non ritengo corretto lasciare anzitempo l'amministrazione di Savona. Non ritengo corretto lasciare i cittadini in un momento ancora così difficile per la nostra città".