Coronavirus, Asl 2 precisa: "Tutte le strutture stanno operando secondo le normative nazionali e regionali"

"La Direzione aziendale - spiega in una nota l'Asl 2 - al fine di chiarire il proprio impegno inteso ad affrontare e gestire la contingenza epidemiologica da COVID-19, intende precisare che tutte le strutture stanno operando attraverso le proprie risorse umane e logistiche in base a quanto stabilito dai protocolli disposti dalle normative nazionali e dalle ordinanze regionali, monitorando gli aggiornamenti e le variazioni che si susseguono quotidianamente, rendendoli immediatamente operativi".

"Le attività messe in campo sono realizzate - spiegano sempre dall'azienda - grazie anche alla collaborazione con le Istituzioni territoriali e la sinergia con le diverse Task force regionali (ALISA, Protezione Civile e Assessorato alla Salute della Regione Liguria) e delle strutture sanitarie presenti nel territorio ligure, per affrontare in modo coordinato ed efficace le diverse problematiche che coinvolgono più competenze e discipline".

"Tutti gli operatori e professionisti della nostra azienda, che ringrazio per la loro massima collaborazione ed impegno, - sottolinea il Commissario Straordinario Paolo Cavagnaro - sono coinvolti sia nella gestione dell’emergenza sia nell’erogazione dei servizi quotidiani per la tutela della salute dei cittadini della nostra provincia e per i turisti presenti nel territorio".