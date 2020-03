Gestori parafarmacia di Laigueglia in quarantena causa Coronavirus: il sindaco Sasso Del Verme: "Rispettato tutti i protocolli vigenti"

Il sindaco di Laigueglia Roberto Sasso Del Verme esprime solidarietà ai gestori della parafarmacia in quarantena a causa del Coronavirus.

"Per la situazione che si è venuta a creare per i gestori della parafarmacia di Laigueglia, esprimo vicinanza come anche a tutti coloro che sono attualmente in isolamento. A tutti loro auguro di superare quanto prima e al meglio questa situazione" commenta il primo cittadino Sasso Del Verme.

"Non bisogna alimentare allarmismi, come ho sempre ripetuto in questi giorni, perché si deve mantenere la calma e soprattutto usare il buon senso. Sento di poter dire con assoluta serenità di aver sempre rispettato tutti protocolli in quel momento vigenti, operando con tempestività e nel rispetto delle norme e disposizioni impartite per tutta la situazione descritta, per il bene dei laiguegliesi".

"Spero vivamente che questa situazione si concluda nel più breve tempo possibile, affinché Laigueglia, uno dei Borghi più Belli d’Italia torni quanto prima ad essere anche uno dei Borghi più visitati d’Italia" conclude il sindaco Roberto Sasso Del Verme.