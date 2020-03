Coronavirus ad Alassio, teatro e Campionato Nazionale di Enduro rinviati

Ancora qualche giorno per tornare alla normalità. Alassio nel frattempo ridisegna il calendario degli eventi per accogliere le direttive dell'ordinanza regionale (di cui un estratto è consultabile al seguente link: https://www.comune.alassio.sv.it. Saranno quindi rinviati alcuni appuntamenti che avrebbero dovuto svolgersi in questa settimana.

La rappresentazione teatrale di "La Sorpresa", nell'ambito della stagione Alassio a Teatro, con Miriam Mesturino, Alessandro Marrapodi e Giorgio Caprile si svolgerà infatti lunedì 9 marzo alle ore 21 presso la Ex Chiesa Anglicana di Alassio, anzichè domani, mercoledì 4 marzo.

Rinviato a data da destinarsi - con ogni probabilità nell'autunno prossimo - il Campionato Italiano di Enduro che avrebbe dovuto svolgersi dal 5 all'8 marzo sulle colline di Alassio, con base presso la splendida cornice del Porto Luca Ferrari di Alassio.

"Ancora un po' di pazienza - il commento di Angelo Galtieri - e grazie alla straordinaria collaborazione con Protezione Civile, Croce Rossa, Asl2, Regione Piemonte e Alisa, il Comune di Alassio sta lentamente tornando alla normalità e si prepara a pianificare i prossimi eventi sportivi e di promozione".

Tra i primi sicuramente la Settimana Internazionale di Vela di Altura, un classico della stagione velica alassina, che si terrà dal 20 al 22 marzo.