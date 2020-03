Aeroporto di Villanova: potenziamento del volo turistico e business e altri cinque anni di concessione all'Aero Club

Simpatica “incursione”, nel primo pomeriggio di ieri, negli studi di Radio Onda Ligure 101, da parte di una nutrita rappresentanza dell’Aero Club di Savona e della Riviera Ligure.

Tre figure che possiamo ormai considerare “storiche” di questo sodalizio, ai microfoni della radio hanno ripercorso gli ultimi 40 anni circa di storia di questa importante realtà che ha fatto brevettare tanti nuovi piloti sulla pista dell’aeroporto “Clemente Panero” di Villanova d’Albenga.

Questo è stato ben spiegato dal Generale Cesare Patrono, già presidente e tuttora direttore della Scuola di Volo per quanto riguarda gli ultraleggeri e l’aviazione generale.

“Nel giro di circa 40 anni circa 600 piloti sono usciti dalla nostra scuola. Di questi, circa 150 sono oggi professionisti affermati, alcuni in Aeronautica Militare e altri presso compagnie aeree civili”, ha ricordato il Generale Patrono.

La parola è poi passata al presidente attualmente in carica, Gianni Monticelli: “Sono socio dell’Aero Club dal 1980, ma il nostro sodalizio guarda soprattutto ai giovani e loro puntualmente ci ricambiano dandoci grandi soddisfazioni. Pensiamo a tutte le giovani generazioni formate presso di noi che oggi lavorano all’interno di importanti compagnie”.

Monticelli ricorda poi i lavori di ammodernamento in programma all’aeroporto “Panero”, sottolineando che la concessione con l’Aero Club è stata recentemente rinnovata per ulteriori cinque anni. La volontà dell’aeroporto è quella di potenziare sia la parte relativa al volo turistico, sia quella inerente il settore business. La crisi economica degli ultimi anni potrebbe nel tempo diventare solo un lontano ricordo.

E non si può naturalmente concludere senza il saluto di un nome iconico come quello di Mauro Zunino, che oltre a essere stato sindaco di Albenga è oggi insignito del titolo di Presidente Onorario dell’Aero Club, un riconoscimento a tutto quanto ha fatto nella sua vita per tenere sempre attiva questa realtà.

Zunino ripercorre 70 anni di storia dell’Aero Club di Savona e della Riviera Ligure: “Settant’anni di soddisfazioni e un panorama di attività che verte dal didattico, al sociale, allo sport, al turismo, alla promozione del territorio. Per sette decadi abbiamo ottemperato a quanto riportato nel nostro Statuto, che prevede la promozione dell’aviazione sotto ogni sua forma in Liguria”.