Lavori in corso ad Alassio: prosegue l'intervento su Passeggiata Baracca (FOTO)

Prosegue senza soste l'intervento avviato nei mesi scorsi su Passeggiata Baracca ad Alassio. In atto i lavori del secondo lotto che hanno già visto il completo rifacimento della pavimentazione, con l'abbattimento delle barriere architettoniche nel tratto attiguo all'Hotel Savoia e fino al Ristorante La Prua.

Dopo aver poi rimosso la precedente pavimentazione e ripristinato il sottofondo, si sta procedendo anche al rifacimento del tratto successivo. Pochi giorni e si procederà anche per quanto riguarda l'ultimo segmento di passeggiata fino al Grand Hotel.

"I lavori - spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Franca Giannotta - non si sono mai fermati e lo stato di avanzamento dell'opera è tale da consentirci di chiudere l'intervento relativo al secondo lotto per Pasqua. Resterà quindi l'ultima tranche del progetto che riguarda i vicoli prospicienti la passeggiata che calendarizzeremo per l'autunno".

"Nel frattempo - conclude Giannotta - il 23 marzo scade il bando (pubblicato sulla piattaforma del Comune di Alassio) per l'affidamento dei lavori del primo lotto del parcheggio pluripiano di Via Pera. Alassio non si ferma".