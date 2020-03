Pietra Ligure, al parco Offenburg operativo il nuovo sistema di videosorveglianza

A completamento dell’importante intervento di messa in sicurezza, ripristino e recinzione del parco Offenburg, già terminato in occasione delle festività natalizie e resosi necessario a seguito dell’ennesima incursione vandalica dello scorso luglio che ne aveva decretato la chiusura emergenziale al pubblico, da venerdì 28 febbraio è pienamente operativo il sistema di videosorveglianza installato nelle scorse settimane che, d’ora in poi, consentirà un controllo puntuale dell’area verde e un efficace presidio della zona.

"Siamo contenti di restituire alla cittadinanza e ai turisti un parco sicuro, in ordine e notevolmente migliorato sotto molti punti di vista – esordiscono il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore al lavori pubblici e al verde pubblico Francesco Amandola - Con l’implementazione della videosorveglianza e la totale recinzione del parco, quest’ultima già in essere da dicembre, abbiamo portato a termine un significativo intervento al fine di aumentare la sicurezza di tutti coloro che lo frequentano e garantire un elevato livello di tutela del bene pubblico in sé e del territorio – continuano il Sindaco e l’Assessore - Le telecamere, collegate direttamente con la centrale operativa della polizia municipale, permettono un controllo in tempo reale e interventi immediati in caso di problemi, funzionando sia come valido deterrente che come indispensabile strumento per individuare eventuali malintenzionati".

"Siamo soddisfatti di aver portato a termine, in breve tempo, questo importante intervento di totale risanamento del parco che non solo lo ha reso nuovamente agibile ma lo ha complessivamente migliorato - proseguono - I lavori, infatti, oltre all’installazione della videosorveglianza e alla messa in opera della recinzione montata lungo tutto il confine, hanno interessato il consolidamento della parete rocciosa prospiciente piazzale Geddo, oggi imbrigliata con un reticolato metallico a definitivo rimedio agli smottamenti cui era soggetta e il ripristino delle protezioni di legno lungo i sentieri, delle staccionate, degli arredi e dei giochi per i più piccoli".

"Per tornare al tema della sicurezza che ci sta particolarmente a cuore, la nostra amministrazione sta lavorando con impegno per rafforzare le azioni di controllo e prevenzione sul territorio e per aumentare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini e dei turisti – continuano ancora De Vincenzi e Amandola – A tal proposito, sono molte le iniziative che stiamo implementando, come il potenziamento dell’attività della polizia municipale con l’attivazione, già in essere dal mese di febbraio, dei servizi serali di pubblica sicurezza, specificatamente indirizzati ai controlli e alla vigilanza in materia di viabilità, in particolare in relazione alla ZTL e al nuovo senso unico sul lungomare Bado, e del rispetto delle normative sui rumori dei locali pubblici, rispondendo, in tal modo, alle numerose richieste dei nostri cittadini sulla necessità di garantire una maggiore vivibilità del centro urbano" concludono il Sindaco e l’Assessore.