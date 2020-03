Savona, cedimento stradale in via Cesare Battisti: traffico riaperto ad una corsia

A Savona riaperta al traffico via Battisti, la via savonese che nella giornata di ieri era stata teatro di un cedimento stradale causato dalla rottura di una condotta dell’acquedotto, che aveva inoltre portato al conseguente allagamento di una parte di via Paleocapa e di piazza Mameli.

La pressione idrica aveva causato delle crepe in alcuni punti della strada determinando il crollo del marciapiede e il conseguente scivolamento di una Fiat 500 bianca nel cratere creatosi. Dopo un intervento durato tutta la scorsa notte, è stata riaperta l’acqua ai 5 condomini coinvolti dalla chiusura: questa notte verrà effettuata la pulizia dei marciapiedi e delle strade. Nel frattempo, il traffico nella via è aperto ad una corsia.